Реализация проекта по верстке и настройке сайта

Необходимо реализовать подобный сайт _pogorodu.com только с несколькими "НО"

В ЛК необходимо прикрутить биллинг+партнерку.

Работа в паре с дизайнером

От вас нужно подобрать CMS для реализации проекта+ прикрутить к нему билинговую систему с партнерской программой.

Соответственно, сделать АДАПТИВНУЮ верстку из PSD исходников + все это настроить что бы все работало.

Хотелось бы увидеть от Вас предложения по CMS способной реализовать все это, стоимость и сроки выполнения работ именно по Вашей части.

P.S. Сам склоняюсь к joomla billing, ничего более подходящего для этого не нашел.

Жду Ваших предложений в ветке проекта, а в ЛС и скайп с предложениями, на этапе выбора исполнителя прошу не беспокоить.