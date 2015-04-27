В revolution slider надо вставить следующие элементы. 1. Табы http://kamikazemusic.com/demo/csstabs.html . 2. Аккордеон http://cssdeck.com/labs/content-accordion-in-pure-css3 Все элементы реализованы на чистом CSS. Подключение посторонних js файлов не требуется. ...
Реализация проекта по верстке и настройке сайта
Необходимо реализовать подобный сайт _pogorodu.com только с несколькими "НО"
В ЛК необходимо прикрутить биллинг+партнерку.
Работа в паре с дизайнером
От вас нужно подобрать CMS для реализации проекта+ прикрутить к нему билинговую систему с партнерской программой.
Соответственно, сделать АДАПТИВНУЮ верстку из PSD исходников + все это настроить что бы все работало.
Хотелось бы увидеть от Вас предложения по CMS способной реализовать все это, стоимость и сроки выполнения работ именно по Вашей части.
P.S. Сам склоняюсь к joomla billing, ничего более подходящего для этого не нашел.
Жду Ваших предложений в ветке проекта, а в ЛС и скайп с предложениями, на этапе выбора исполнителя прошу не беспокоить.
Заявки фрилансеров
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