Реализовать drag & drop функционал

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки689 просмотров

Нужно реализовать drag & drop функционал. Пример на сайте https://www.inetsys.ru/https://prnt.sc/swggn8

Более подробно в лс. 

5 лет назад
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