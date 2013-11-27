Редактирование EasyBook на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки112 просмотров

Здравствуйте!

Требуется подкорректировать раздел http://artmedicaspb.ru/zadat-vopros-vrachu.html

И сделать из него похожий на http://www.33zub.ru/faq/6/

Joomla
11 лет назад
Zody
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка макета PSD +joomla 3.2

    Тип сайта: интернет магазин (компонент на ваше усмотрение, без систем оплаты, простое оформление заказа) Тип верстки: резиновая Кол-во страниц: 5 Кроссбраузерно: IE9+, Firefox, Chrome, Яндекс.Браузер, Opera, Safari

    Joomla
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт на ЛП генератор по готовому дизайну

    $20

    Нужно сверстать одностраничник в LP generator и только в нем! Есть готовый дизайн в PSD,выполненный послойно, с подписанными слоями( в общем все как надо). Сверстать сайт так, чтобы потом можно было его редактировать(шрифты, блоки, картинки ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка сайта визитки на ВП

    $50

    Необходимо сверстать сайт визитку из шаблонов PSD. Структура: Главная и внутренняя. Дополнительный функции: - Форма обратной связи (будет отправлять вводимые данные на указанную почту) - Вы падающие ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сверстать страницы сайта

    $150

    Здравствуйте! У нас в компании ленивый программист и не любит верстать, поэтому решили данную работу передать вам! Для вас есть макеты в джепеге(прикрепил ссылку) и конечно ПСД(вышлю исполнителю) разбитые по слоям, где каждая кнопочка выделена ...

    JavaScript
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна небольшая доработка сайта на Drupal.

    $10

    В процессе работы с сайтом возникли проблемы: 1) Нужно добавить несколько брендов 2) Нужно добавить пару производителей. 3) Стоимость товара выводится в две строчки. 4) Хочу установить Яндекс метрику www.3dpazly.com

    Drupal
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 3х страниц по готовым .PSD макетам

    Cверстать 3 макета – Главную страницу, страницу Каталога продукции, страницу Продукта. Фиксированная ширина. 5 колонок. Из анимации – стандартный слайдер с заголовком, галерея продукции (горизонтальный скролл + попап с информацией о ...

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Прописать стили для текста в div контент WordPress

    $50

    Есть сайт на wp: на страницах блок контента криво работает. Текст вылезает за его пределы справа. Так же текст не выравнивается справа-слева относительно картинок. Полагаю, нужно стили для текста в ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад