Редактирование шаблона для сайта

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка94 просмотра
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Необходимо отредактировать шаблон для сайта в соответствии с Т.З. Задание будет отправлено Вам на почту.

8 лет назад
borisov1
Николай 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
23 отзыва
Выбранный исполнитель
ChenyaCherry
Чейнеш 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
8 лет назад
$10
1 день
С работой справилась на отлично! В полном соответствии с Т.З. и в кратчайшие сроки.
Все отлично. Четкое ТЗ, оплату сразу же после сдачи проекта. Рекомендую!
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