Редактирование шаблона, сделанного, очевидно в адоб мьюз

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки102 просмотра

Надо убрать пару блоков, добавить пару. Если править руками, без программы, то я так понимаю очень много работы.

9 лет назад
poteryanniy_ray
Маргарита 
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
34 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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