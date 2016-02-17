Нужно поменять css стиль Есть шаблон http://wrapbootstrap.com/preview/WB0M35410 Нужно сделать точно такие вот tabs из стиля http://coderthemes.com/ubold_1.4/dark_1/ui-tabs.html При всем этом нужно сохранить первый стиль а изменить только tabs.
Редактирование шаблона, сделанного, очевидно в адоб мьюз
Надо убрать пару блоков, добавить пару. Если править руками, без программы, то я так понимаю очень много работы.
Заявки фрилансеров
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