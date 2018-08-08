Редактировние сайта в Word Press

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок139 просмотров

Сайт: http://lyceum.foundation/

 1. пофиксить баг  2. перестроить меню 3. в дальнейшем сделать английскую версию 4. в дальнейшем добавить новый раздел. По стоимости - предложения от Вас.  Разделы такие = Поддержка учителей Медицинское страхование учителей Помощь Виктории Владимировне Ганзюк Премии учителям = Поддержка учеников Стипендии талантливым лицеистам из малообеспеченных семей Стипендии лицеистам за победы на научных соревнованиях Олимпиады = Мероприятия Участие команды лицея в МТЮФ Велопробег РЛ Открытая олимпиада РЛ (Ришельевская регата)Летняя школа Видеолекции с выпускниками Поздравление #СпасибоРЛ Велопарковка

WordPress
7 лет назад
guest_15357185515242
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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