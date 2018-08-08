Здравствуйте! Есть сайт http://madnote.ru В шапке сайта появился непонятный отступ: https://prnt.sc/kp1zle Нужно ее убрать. Доступ выдам в админку. Доступа к FTP нет (не могу разобраться, где его найти). ...
Редактировние сайта в Word Press
Сайт: http://lyceum.foundation/
1. пофиксить баг 2. перестроить меню 3. в дальнейшем сделать английскую версию 4. в дальнейшем добавить новый раздел. По стоимости - предложения от Вас. Разделы такие = Поддержка учителей Медицинское страхование учителей Помощь Виктории Владимировне Ганзюк Премии учителям = Поддержка учеников Стипендии талантливым лицеистам из малообеспеченных семей Стипендии лицеистам за победы на научных соревнованиях Олимпиады = Мероприятия Участие команды лицея в МТЮФ Велопробег РЛ Открытая олимпиада РЛ (Ришельевская регата)Летняя школа Видеолекции с выпускниками Поздравление #СпасибоРЛ Велопарковка
Заявки фрилансеров
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