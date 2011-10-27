Решить проблему верстки в эксплорере

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Закрыт2 заявки111 просмотров

http://dini.fullservice.co.il/category/test-category вот с этой страницей все в порядке в хроме и фф в ие8 в ие7 все просто едет куда то!))) Пишите в скайп! мой скайп brndcrte

14 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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