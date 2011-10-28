Сайт Здоровая страна. Верстка по PSD шаблону-9

HTML-верстка по имеющемуся PSD шаблону. Сайт - Здоровая страна.

1000р

Необходимо сверстать HTML страничку. Есть макет дизайна в формате PSD.

Превью проекта прилагается.

Необходимо, чтобы заголовки были прописаны тегом H1, параграфы - тегом IMG.

Результатом должен стать 1 HTML файл, папка с изображениями и файл CSS-стилей.

Требования:

1. Кроссбраузерность. Сайт должен нормально работать в IE7-8+, FF4+, Opera10+, Safari4+, Chrome11+

2. Приветствуется блочная (DIV'ная) верстка, без использования таблиц. Таблицы в верстке используются только там, где они необходимы - контент.

3. Макет резиновый, должна быть задана минимальная и максимальная ширина.

Макет должен помещаться без горизонтальных скроллбаров в развернутое на весь экран окно браузера при горизонтальной составляющей разрешения экрана 1024px.

4. Кодировка UTF-8.

5. В метатегах html явно указывать кодировку.

6. Не использовать в HTML аттрибутов для указания ширины, высоты, промежутков и прочего - форматирование должно быть максимально в CSS, стили в отдельном файле style.css