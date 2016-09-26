Сделать адаптивную версию сайта

HTML-версткаЗавершен16 заявок280 просмотров
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Добрый день,

Мне нужна адаптивная версия сайта es-moscow.ru

host cms - дмижок

В данный момент сайт смотрится ужасно на мобильных устройствах. 

Жду предложения. 

7 лет назад
t6protos
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
nehovaysyatopol
Антон 
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$70
2 дня
Отличный специалист, рекомендую.
Отличный заказчик, четкая задача, обсудили, что как делать, оплата в срок. Спасибо за заказ!
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