Сделать доработку сайта на HTML

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен41 заявка419 просмотров

Нужно внести изменения в дизайн одностраничника.

Сайт на HTML.

Добавить небольшое меню.

Изменить дизайн.

HTML
11 лет назад
mut480
43 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад
$200
5 дней
Выбрал Игоря в качестве исполнителя. И нисколько не пожалел. Он очень профессионально отнесся к заданию и выполнил его на 100%
Рекомендую Алексея как надежного заказчика и просто хорошего человека! Буду рад сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

uglevich
Игорь 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
11 лет назад

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