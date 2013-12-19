Сделать и настроить меню

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки167 просмотров

Сайт vmstar.ru

Движок: wordpress

Задача:

1. сверстать кнопку и меню как в псд (рис.1-2)

2. текст в кнопке должен быть текстовый - шрифт нужно будет подключить локально для всех браузеров

2. меню должно выпадать эффектом сверху-вниз

3. если убрать мышку - выпадающее меню исчезает с задержкой 0,5сек и эффектом fade

4. при наведении на пункт меню - использовать transition 0.25s для плавного "красивого" переливания цвета

5. пункты меню должны добавляться/удаляться через функционал "меню" wordpress-a

WordPress
11 лет назад
bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$40
1 день
Спасибо. Работой остался доволен.
Приятный и понимающий заказчик, оплата моментальная. Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

nehovaysyatopol
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад

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