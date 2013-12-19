Сделать и настроить меню

Сайт vmstar.ru

Движок: wordpress

Задача:

1. сверстать кнопку и меню как в псд (рис.1-2)

2. текст в кнопке должен быть текстовый - шрифт нужно будет подключить локально для всех браузеров

2. меню должно выпадать эффектом сверху-вниз

3. если убрать мышку - выпадающее меню исчезает с задержкой 0,5сек и эффектом fade

4. при наведении на пункт меню - использовать transition 0.25s для плавного "красивого" переливания цвета

5. пункты меню должны добавляться/удаляться через функционал "меню" wordpress-a