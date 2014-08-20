Дано — скрипт, взятый с сайта, сделанного на LP generatore с помощью Htrackera. Требуется — сделать что угодно, но чтобы скрипт работал так же, но код был не кривой и при подключении к сайту проблем ...
Сделать интерактивную карту по psd
Есть исходник карты в psd. Необходимо сверстать и сделать работающий вариант. Скрин карты во вложении. От вас жду оценку стоимости и сроков.
Описание работы карты:
а). Карта изначально будет пустая. При загрузке страницы иконки начнут появляться на карте в хаотичном порядке мелькая как звезды.
б) При наведении мышкой на какую-либо область карты, она будет выделяться более темным цветом, а иконки будут подсвечиваться.
с) Можно будет нажать на область - появится окошко с описанием области и ссылкой на страницу области.
Если нажать на иконку - появится описание места (заголовок, фото, описание, ссылка).
Пояснения к иконкам https://yadi.sk/i/KeJZoy8Va2LEo сделали ссылками - будет показываться окошко с общей статистикой (данные для этого окошка будут добавляться вручную).
Заявки фрилансеров
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