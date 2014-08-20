Сделать интерактивную карту по psd

Есть исходник карты в psd. Необходимо сверстать и сделать работающий вариант. Скрин карты во вложении. От вас жду оценку стоимости и сроков.

Описание работы карты:

а). Карта изначально будет пустая. При загрузке страницы иконки начнут появляться на карте в хаотичном порядке мелькая как звезды.

б) При наведении мышкой на какую-либо область карты, она будет выделяться более темным цветом, а иконки будут подсвечиваться.

с) Можно будет нажать на область - появится окошко с описанием области и ссылкой на страницу области.

Если нажать на иконку - появится описание места (заголовок, фото, описание, ссылка).

Пояснения к иконкам https://yadi.sk/i/KeJZoy8Va2LEo сделали ссылками - будет показываться окошко с общей статистикой (данные для этого окошка будут добавляться вручную).