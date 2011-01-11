Здравствуйте Необходимо создать сайт для производственной фирмы по изготовлению торгового оборудования для магазинов. Дизайн разработан Общие пожелания витают в воздухе... Вёрстка не сделана!!! Движок не определён... Пожелания: ...
Сделать копию сайта, но в одну страничку
Нужно сделать копию сайта, в одну страничку и с одной php функцией записи данных, тех что ввели.
Подробности в личку или ICQ 444459596
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