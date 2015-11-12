Сделать Landing Page (адаптивным)

на данный момент письмо, которое отправляется получателю выглядит так: http://i.shotnes.com/u/518/1113/2esdiyh5.duq.png А нужно оформить как у розетки http://i.shotnes.com/u/518/1113/u0jz2ixd.wqp.png и http://i.shotnes.com/u/518/1113/o1pugxbe.wev.png Предпочтение отдается фрилансерам, которые знакомы с opencart, но это не обязательно ибо там шаблон состоит на данный момент в виде ...