-Парсер - 2шт Один парсит информацию из указанного места, создает список - кол-во строк формируемого списка ~ 1500, скорость формирования списка - не более 2-3 сек, ...
Сделать моб версию сайта http://fashion-u.ru/
Сделать моб версию интернет-магазина одежды http://fashion-u.ru/ исходя из действующего дизайна.
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