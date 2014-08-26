Сделать правки в верстке

Всем добрый день, есть проект - нужно сверстать и запустить лендинг(дизайн имеется). Описание проекта https://docs.google.com/document/m/?id=1FS8OJgkSWYrk4N729grkTnXBKI7qRL38fjoK3RqEXuY&login=1&pli=1 Если вы готовы работать над нашим проектом, укажите сколько будут стоить ваши услуги за данную работу. ...