Сделать простенький сайт на MotoCMS

Привет всем. Вообщем задание 1 страницу сделать на нтмл, дизайн есть как бы это будет в этом цвете, просто мне нужно растянуть страницу по бокам и снизу, и чтобы еще там рамки можно под фото было. ну ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, нужно сделать сайтик на MotoCMS с таким функционалом http://youtube.diy.com/
Обратите внимание, видео, которые там присутствуют это видео с YouTube
Напишите, пожалуйста, свою цену и сроки или задайте вопрос в личку
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