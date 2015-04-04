Сделать сайты мобильные и красивые

Есть сайты: 1 глаза-банка.рф , работает на WP, задача сделать удобным в функциональности (Удобные формы заполнения, может еще чего, короче более удобным, мобильным, функциональным). А функционал понятен если на него зайти и посмотреть.

2 диагностическая-карта-автомобиля.рф работает на WP, задача сделать удобным в функциональности (Удобные формы заполнения, может еще чего, короче более удобным, мобильным, функциональным). А функционал понятен если на него зайти и посмотреть.