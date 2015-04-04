Есть рабочий сайт на движке (Oscommerce/VamShop). Используются шаблоны. Есть хороший дизайн в PSD. Нужно: 1 .переверстать несколько страниц под новый дизайн 2. после п.1 - по желанию- ...
Сделать сайты мобильные и красивые
Есть сайты: 1 глаза-банка.рф , работает на WP, задача сделать удобным в функциональности (Удобные формы заполнения, может еще чего, короче более удобным, мобильным, функциональным). А функционал понятен если на него зайти и посмотреть.
2 диагностическая-карта-автомобиля.рф работает на WP, задача сделать удобным в функциональности (Удобные формы заполнения, может еще чего, короче более удобным, мобильным, функциональным). А функционал понятен если на него зайти и посмотреть.
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