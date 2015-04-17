Сделать торрент меню, раскадровку DLE

Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером

пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282

в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a

окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь http://tree.tv в таком стиле вообщем.

переместить соц. кнопки как на примере выше.

Поправить раздел "смотрите также" на сайте адаптивный дизайн он не в адаптиве и в разделе поиск постер немного съехал.

сам сайт http://see-tv.org/