Сделать торрент меню, раскадровку DLE

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка91 просмотр

Нужно установить торрент меню с возможностью добавления до 15 торрентов и раскадровку под плеером

пример http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e21cda495414b59ee3b88cb36ca2d282

в открытом виде http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=ac7c7a01849f875ace4891d8864d8c2a

окошко для раскадровки можно сделать как на этом сайте http://fs.to или здесь http://tree.tv в таком стиле вообщем.

переместить соц. кнопки как на примере выше.

Поправить раздел "смотрите также" на сайте адаптивный дизайн он не в адаптиве и в разделе поиск постер немного съехал.

сам сайт http://see-tv.org/

DLE
10 лет назад
volans
43 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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