Требуется кастомизация дизайна готового шаблона на wordpress (от templatemonsters) Задание: Есть купленный шаблон http://www.templatemonster.com/wordpress-themes/48606.html. На него изготовлен дизайн в psd файле. Требуется: 1) Сделать нарезку нового дизайна и внедрить ...
Сделать верстку главной стрнаницы
Привет
на сайте http://asterisk.biz.ua/ нужно сделать верстку заново. Там на ботстрапе сделана и коряво смотрится на некоторых устройствах. Задача сделать в html хорошую верстку без мусора.
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