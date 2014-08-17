Сделать верстку главной стрнаницы

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Есть туристический сайт cocktail-tour.ru. После того, как пользователь прочитает про нашу компанию достаточно для принятия решения - он попадает на страницу отправки заявки - http://cocktail-tour.ru/tour5/. Ее нам и ...