Необходимо выполнить HTML-верстку сайта по предоставленному Figma файлу. Проект включает 7 блоков, включая Hero Main, Services и Footer. Верстка для desktop должна быть завершена до 23 мая. Мобильная версия находится в разработке. Дизайн будет отправлен для более точной оценки проекта.
Сделать верстку макетов
Рассматриваю Tailwind, Bootstrap. Препроцессоры не нужны.
дизайн в фигма. Тз прикреплено, там же ссылки на макеты.
Все блоки должны быть заменяемы, т.е. верстка не должна ломаться, если убирается любой из блоков.
При интеграции блоки интегрируются отдельно, поэтому это важно.
Ваша основная деятельность должна быть или верстка или фронтенд. Буду смотреть портфель и отзывы.
Оплата по завершению или 2 этапами. Любая форма оплаты.
От вас телеграм, оценка по деньгам, по срокам.
Заявки фрилансеров
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