Требуется редизайн сайта на платформе Вордпресс с добавлением лендинга на главную страницу. Необходимо провести SEO аудит и оптимизацию сайта. Оплата по договоренности.
Сделать верстку макетов
Рассматриваю Tailwind, Bootstrap. Препроцессоры не нужны.
дизайн в фигма. Тз прикреплено, там же ссылки на макеты.
Все блоки должны быть заменяемы, т.е. верстка не должна ломаться, если убирается любой из блоков.
При интеграции блоки интегрируются отдельно, поэтому это важно.
Ваша основная деятельность должна быть или верстка или фронтенд. Буду смотреть портфель и отзывы.
Оплата по завершению или 2 этапами. Любая форма оплаты.
От вас телеграм, оценка по деньгам, по срокам.
Заявки фрилансеров
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