Сделать верстку макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт8 заявок110 просмотров

Рассматриваю Tailwind, Bootstrap. Препроцессоры не нужны.

дизайн в фигма. Тз прикреплено, там же ссылки на макеты.

Все блоки должны быть заменяемы, т.е. верстка не должна ломаться, если убирается любой из блоков.

При интеграции блоки интегрируются отдельно, поэтому это важно.

Ваша основная деятельность должна быть или верстка или фронтенд. Буду смотреть портфель и отзывы.

Оплата по завершению или 2 этапами. Любая форма оплаты.

От вас телеграм, оценка по деньгам, по срокам.

BootstrapFigmaTailwind CSSВерстка блоков
19 часов назад
Андрей
 
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