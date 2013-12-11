Сайт teleradiomedicine.ru - свёрстан статично - кое где есть контент - надо натянуть на WP Моменты: - нужно срочно - основное меню надо поменять на горизонтально выпадающее - без ...
Сделать вёрстку для простого дизайна под WP
Есть дизайн сайта огнебиозащиты http://yadi.sk/d/w6AsnwjVEAct2 Нужно сверстать под Wordpress
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $70HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Дизайн есть, верстка есть, лицензия на битрикс тоже есть. Всего 4 шаблона (главная, типовая внутренняя и еще 2 на пару разделов) Шаблоны, структуру и прочие детали – обсуждаю индивидуально! ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Поработав с CSS сделать его более "презентабельным" для сайта infomebel.byHTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Всем добрый день! Занимаюсь SEO, веду ряд крупных проектов. Регулярно возникает потребность в верстке (исправление ошибок или верстка с нуля). Нужен хороший специалист для регулярного сотрудничества на удаленке. Буду рад рассмотреть ваши предложения! ...HTML-верстка32 заявкиЗакрыт11 лет назад
Удаленная работа по нашим ТЗ. Знания PHP, Битрикс желательно. Свободный график, договор. Оплата по проектно, высокая и своевременная.HTML-верстка9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго дня, фрилансеры-верстальщики! Требуется верстка макета. Превью в приложении. Там полторы страницы (вторая отличается от первой только одним блоком) Верстка нужна аккуратная. Уделяйте внимание резиновости элементов (там есть таблицы, ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть шаблон-верстка базовой страницы, есть 3 страницы, которые очень друг на друга похожи и основаны на базовой странице. Их нужно максимально быстро и качественно сверстать. В приложении 3 страницы, которые нужно ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется специалист для небольшой корректировки паблик шаблона WordPress. Необходимо сделать колонки шаблона фиксированных размеров (устранить "резиновость" шаблона). Оплата договорная.HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать 2 слайдера на jquery. Слайдеры выделены красным, html во вложении. На втором скрине листалка картинок(должна работать как в горизонтальном положении так и в вертикальном, тоесть картинки могут быть в строку и в столбец). ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт11 лет назад