Сделать вёрстку на сайте, разобраться в коде.

1) Объединить два модуля, чтобы товар отображался в двух или трех разделах-модулях (в Каталоге и Производителях).

2) Добавить графы в Контактах и в Оформлении заказа.

3) До установить SSL сертификат.

Вообщем, разобраться в коде и сделать вёрстку.

Сайту 8 лет, код старый.