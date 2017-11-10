Сделать вёрстку на сайте, разобраться в коде.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок159 просмотров

1) Объединить два модуля, чтобы товар отображался в двух или трех разделах-модулях (в Каталоге и Производителях).

2) Добавить графы в Контактах и в Оформлении заказа.

3) До установить SSL сертификат.

Вообщем, разобраться в коде и сделать вёрстку.

Сайту 8 лет, код старый.

8 лет назад
guest_15104342604857
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров