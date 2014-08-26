Нужно сверстать шаблон Joomla 3 Макет во вложении Интересует как адаптивная, так и неадаптивная верстка Макет в стадии доработки! Будут совсем незначительные изменения Указывайте цены! И сроки
Сделаю верстку шаблонов и landing page на HTML
Заявки фрилансеров
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