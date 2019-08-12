Шаблон за взірцем існуючої сторінки сайту

Створити шаблон односторінкового преленду за взірцем цієї сторінки https://muzhik.guru/impotentsiya/impotentsiya-posle-50-let/

Вимоги: адаптивний, структура: index.htm, папки css,js,img. Без сайдбару. Меню не випадаюче. Пошук не потрібен. Передбачити можливість додавати коментарі.

Apd. На прохання уточнюю. Потрібна копія сторінки з урізаним функціоналом.

Шапка сайту- хедер і меню мають бути за виглядом ідентичні взірцю. За функціональністю - форма пошуку має бути посиланням. Меню не випадаюче, кожен пункт - посилання. Лого - посилання. Нижче - єдина колонка для тексту, без сайдбару. Шрифти, кольори ідентичні взірцю. В колонці створити табличку змісту за існуючим взірцем. В CSS передбачити простий і жирний шрифт, заголовки 1-3, таблиці, зображення, списки нумеровані і ненумеровані, клас вставки тексту на кольоровому фоні(як в кінці статті у взірці). Повністю скопіювати розділ "Схожие статьи" і "Оцените статью"(функціональність не обов'язкова, але бажана). Розділ "Коментарии" бажано повністю функціональним, принаймні, з боку сайтадміна. Мене задовольнить можливість додавати коментарі через правку кода із застосуванням відповідних стилів. Футер - ідентичний. Всі посилання на сторінці заглушити. Керування сторінкою через правку кода.

Адаптивність - важлива умова.

Бажано не CMS!

Прохання всім у пропозиції уточнити бажану плату і термін виконання. Можна писати приватно на пошту