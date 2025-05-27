Необходимо интегрировать лендинг-код в существующий сайт на WordPress. Лендинг должен быть доступен для редактирования через админ-панель и иметь общую шапку и футер с другими страницами. Для получения ссылки на сайт и обсуждения сроков и стоимости, требуется уточнение деталей.
Шукаємо верстальника для створення сторінок
Опис роботи:
Наша компанія шукає досвідченого верстальника для виконання великого обсягу роботи по створенню сторінок. Ми пропонуємо оплату за кожен блок в залежності від його унікальності та складності змін.
Умови оплати:
10 доларів — за унікальний блок, аналогів на нашому сайті немає.
3-8 доларів — якщо блок вже є на сайті та потребує змін. Вартість залежить від обсягу змін:
3 долари — якщо потрібно змінити лише текст в блоці.
8 доларів — якщо блок потребує значних змін (наприклад, переробка структури, додавання нових елементів тощо).
Технічне завдання:
Ми надаємо повне технічне завдання для кожної сторінки, яке включає:
Тексти для блоків.
Дизайн у Figma або аналогічні матеріали.
Усі посилання та ресурси, які мають бути інтегровані.
Посилання на сторінки, де знаходяться аналогічні блоки, які можна використовувати, якщо блоки не унікальні.
Вимоги до виконання роботи:
Проставити текст і посилання:
У кожному блоці мають бути вставлені тексти та посилання, надані в документі.
Усі посилання повинні бути робочими та коректно направляти на вказані ресурси.
Тексти мають бути вставлені без змін і строго в тому порядку, як зазначено.
Інтеграція з WordPress (HTML/CSS/JS + Lazy Blocks):
Верстка повинна бути адаптована для інтеграції з платформою WordPress, з використанням плагіна Lazy Blocks для зручного додавання та редагування контенту.
Код має бути чистим, з правильною структурою HTML та CSS, мінімальними та необхідними змінами в JS.
Адаптивна версія для мобільних пристроїв:
Сторінка повинна бути адаптивною і коректно відображатись на мобільних пристроях.
Усі елементи повинні коректно змінювати розмір і розташування в залежності від екрану пристрою.
Верстка повинна бути протестована на мобільних пристроях для забезпечення правильного відображення контенту.
Вимоги до верстки та дизайну:
Дотримання дизайну:
Усі стилі, кольори, шрифти, розміри, відступи та інші візуальні елементи повинні бути строго дотримані відповідно до дизайну в Figma.
Усі зображення та елементи дизайну повинні бути оптимізовані для швидкого завантаження.
HTML/CSS:
Код має бути валідним і структурованим.
Використання CSS Grid та Flexbox для верстки, де це необхідно.
Усі текстові та графічні елементи мають бути правильно вирівняні та адаптовані до різних розширень екрана.
Вимоги до кандидата:
Досвід роботи з WordPress і плагіном Lazy Blocks.
Уміння працювати з адаптивною версткою для мобільних пристроїв.
Знання HTML, CSS і базового JavaScript.
Уміння працювати з макетами в Figma та строго дотримуватись їх.
Заявки фрилансеров
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