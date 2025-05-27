Опис роботи:

Наша компанія шукає досвідченого верстальника для виконання великого обсягу роботи по створенню сторінок. Ми пропонуємо оплату за кожен блок в залежності від його унікальності та складності змін.

Умови оплати:

10 доларів — за унікальний блок, аналогів на нашому сайті немає.

3-8 доларів — якщо блок вже є на сайті та потребує змін. Вартість залежить від обсягу змін: 3 долари — якщо потрібно змінити лише текст в блоці. 8 доларів — якщо блок потребує значних змін (наприклад, переробка структури, додавання нових елементів тощо).



Технічне завдання:

Ми надаємо повне технічне завдання для кожної сторінки, яке включає:

Тексти для блоків.

Дизайн у Figma або аналогічні матеріали.

Усі посилання та ресурси, які мають бути інтегровані.

Посилання на сторінки, де знаходяться аналогічні блоки, які можна використовувати, якщо блоки не унікальні.

Вимоги до виконання роботи:

Проставити текст і посилання: У кожному блоці мають бути вставлені тексти та посилання, надані в документі.

Усі посилання повинні бути робочими та коректно направляти на вказані ресурси.

Тексти мають бути вставлені без змін і строго в тому порядку, як зазначено. Інтеграція з WordPress (HTML/CSS/JS + Lazy Blocks): Верстка повинна бути адаптована для інтеграції з платформою WordPress, з використанням плагіна Lazy Blocks для зручного додавання та редагування контенту.

Код має бути чистим, з правильною структурою HTML та CSS, мінімальними та необхідними змінами в JS. Адаптивна версія для мобільних пристроїв: Сторінка повинна бути адаптивною і коректно відображатись на мобільних пристроях.

Усі елементи повинні коректно змінювати розмір і розташування в залежності від екрану пристрою.

Верстка повинна бути протестована на мобільних пристроях для забезпечення правильного відображення контенту.

Вимоги до верстки та дизайну:

Дотримання дизайну: Усі стилі, кольори, шрифти, розміри, відступи та інші візуальні елементи повинні бути строго дотримані відповідно до дизайну в Figma.

Усі зображення та елементи дизайну повинні бути оптимізовані для швидкого завантаження. HTML/CSS: Код має бути валідним і структурованим.

Використання CSS Grid та Flexbox для верстки, де це необхідно.

Усі текстові та графічні елементи мають бути правильно вирівняні та адаптовані до різних розширень екрана.

Вимоги до кандидата: