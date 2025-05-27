Шукаємо верстальника для створення сторінок

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Открыт12 заявок66 просмотров

Опис роботи:

Наша компанія шукає досвідченого верстальника для виконання великого обсягу роботи по створенню сторінок. Ми пропонуємо оплату за кожен блок в залежності від його унікальності та складності змін.

Умови оплати:

  • 10 доларів — за унікальний блок, аналогів на нашому сайті немає.

  • 3-8 доларів — якщо блок вже є на сайті та потребує змін. Вартість залежить від обсягу змін:

    • 3 долари — якщо потрібно змінити лише текст в блоці.

    • 8 доларів — якщо блок потребує значних змін (наприклад, переробка структури, додавання нових елементів тощо).

Технічне завдання:

Ми надаємо повне технічне завдання для кожної сторінки, яке включає:

  • Тексти для блоків.

  • Дизайн у Figma або аналогічні матеріали.

  • Усі посилання та ресурси, які мають бути інтегровані.

  • Посилання на сторінки, де знаходяться аналогічні блоки, які можна використовувати, якщо блоки не унікальні.

Вимоги до виконання роботи:

  1. Проставити текст і посилання:

    • У кожному блоці мають бути вставлені тексти та посилання, надані в документі.

    • Усі посилання повинні бути робочими та коректно направляти на вказані ресурси.

    • Тексти мають бути вставлені без змін і строго в тому порядку, як зазначено.

  2. Інтеграція з WordPress (HTML/CSS/JS + Lazy Blocks):

    • Верстка повинна бути адаптована для інтеграції з платформою WordPress, з використанням плагіна Lazy Blocks для зручного додавання та редагування контенту.

    • Код має бути чистим, з правильною структурою HTML та CSS, мінімальними та необхідними змінами в JS.

  3. Адаптивна версія для мобільних пристроїв:

    • Сторінка повинна бути адаптивною і коректно відображатись на мобільних пристроях.

    • Усі елементи повинні коректно змінювати розмір і розташування в залежності від екрану пристрою.

    • Верстка повинна бути протестована на мобільних пристроях для забезпечення правильного відображення контенту.

Вимоги до верстки та дизайну:

  1. Дотримання дизайну:

    • Усі стилі, кольори, шрифти, розміри, відступи та інші візуальні елементи повинні бути строго дотримані відповідно до дизайну в Figma.

    • Усі зображення та елементи дизайну повинні бути оптимізовані для швидкого завантаження.

  2. HTML/CSS:

    • Код має бути валідним і структурованим.

    • Використання CSS Grid та Flexbox для верстки, де це необхідно.

    • Усі текстові та графічні елементи мають бути правильно вирівняні та адаптовані до різних розширень екрана.

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи з WordPress і плагіном Lazy Blocks.

  • Уміння працювати з адаптивною версткою для мобільних пристроїв.

  • Знання HTML, CSS і базового JavaScript.

  • Уміння працювати з макетами в Figma та строго дотримуватись їх.

CSSHTMLJavaScriptWordPressАдаптивная версткаВерстка блоковВерстка страниц
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