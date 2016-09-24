Скопировать и внедрить форму регистрации (сайт на БИТРИКС)

Читайте пожалуйста все до конца!

Мой ресурс www.questhelp.ru на этом ресурсе имеется страница(пока тестовая) questhelp.ru/add-quest/ при выборе тарифа добавления квеста, должен быть переход к форме регистрации(хотелось бы чтобы при нажатии отправить заявку, контент скрывался и на его месте появлялась форма.), она должна быть как вот на этом сайте: http://mir-kvestov.ru/add_quests/new?price=0&tariff=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9

Данные формы должны отправляться на почту сайта [email protected]

СРОК на выполнение 1-2 дня. Кто может быстрее и дешевле чем я указал – WELCOME, будет еще много подобных заданий.

Теперь подробнее о том что нужно:

1. При нажатии на кнопку Оставить заявку контент основной должен скрываться, на его месте появится форма.

2. Сверстать ее нужно с использование классов как тут:

http://demo.pixelcave.com/oneui/base_forms_elements.php

скрипты у нас все в папке сайта лежат, если потребуется для каких то элементов, то нужно будет просто путь прописать.

Также там в форме мира квестов используется селект для выбора категорий, можно несколько значений выбирать в строку. Взять его можно отсюда

http://demo.pixelcave.com/oneui/base_forms_pickers_more.php (SELECT2/MATERIAL/Multiple Values)

Далее на почту должно приходить письмо с заголовком соответствующим выбранному тарифу. Например: "Заявка на экономный тариф"

Если будут предложения по усовершенствованию или улучшению, то с радостью выслушаю.