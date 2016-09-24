Скопировать и внедрить форму регистрации (сайт на БИТРИКС)

$15
HTML-версткаЗавершен3 заявки140 просмотров
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Читайте пожалуйста все до конца!

Мой ресурс www.questhelp.ru на этом ресурсе имеется страница(пока тестовая) questhelp.ru/add-quest/ при выборе тарифа добавления квеста, должен быть переход к форме регистрации(хотелось бы чтобы при нажатии отправить заявку, контент скрывался и на его месте появлялась форма.), она должна быть как вот на этом сайте: http://mir-kvestov.ru/add_quests/new?price=0&tariff=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9 

Данные формы должны отправляться на почту сайта [email protected] 

СРОК на выполнение 1-2 дня. Кто может быстрее и дешевле чем я указал – WELCOME, будет еще много подобных заданий. 

Теперь подробнее о том что нужно: 

1. При нажатии на кнопку Оставить заявку контент основной должен скрываться, на его месте появится форма. 

2. Сверстать ее нужно с использование классов как тут: 

http://demo.pixelcave.com/oneui/base_forms_elements.php

скрипты у нас все в папке сайта лежат, если потребуется для каких то элементов, то нужно будет просто путь прописать. 

Также там в форме мира квестов используется селект для выбора категорий, можно несколько значений выбирать в строку. Взять его можно отсюда 

http://demo.pixelcave.com/oneui/base_forms_pickers_more.php (SELECT2/MATERIAL/Multiple Values) 

Далее на почту должно приходить письмо с заголовком соответствующим выбранному тарифу. Например: "Заявка на экономный тариф" 

Если будут предложения по усовершенствованию или улучшению, то с радостью выслушаю. 

7 лет назад
Maestro8989
Евгений 
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
6 отзывов
Выбранный исполнитель
slev_ua
Славик 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
36 отзывов
7 лет назад
$15
1 день
Рекомендую Вячеслава как грамотного специалиста! Выполнил всё оперативно и качественно. Выслушал все просьбы, предложил свою концепцию решения задачи. Буду обращаться еще.
Всё норм, положительное общение, чёткое ТЗ, оплата без проблем. Рекомендую!
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