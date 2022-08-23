Нудно скопировать сайт обменника крипты

https://bixter.org/exchange/sberbank_rub-tron_trx

нужно сделать все также

когла человек указывает все данные, кошелёк, и тд, увидишь на сайте

у него высвечивается ещё одно окно, где ему высвечивается кошелёк, на который он должен перевести деньги