Создайте дизайн сайта в Figma и выполните адаптивную HTML-верстку на основе разработанного дизайна. Техническое задание предоставлено в прикрепленном файле для подробного ознакомления.
Скопировать сайт, и лёгкая верстка
Нудно скопировать сайт обменника крипты
https://bixter.org/exchange/sberbank_rub-tron_trx
нужно сделать все также
когла человек указывает все данные, кошелёк, и тд, увидишь на сайте
у него высвечивается ещё одно окно, где ему высвечивается кошелёк, на который он должен перевести деньги
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