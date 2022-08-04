Требуется выполнить HTML-верстку блога для магазина на платформе Opencart 2.3.0.2. Дизайн для верстки основан на предоставленных скриншотах. Результат должен быть похож на референс, но не обязательно с точностью до пикселя. Специалисты по Figma не требуются.
Скопірувати лендінг і помістити на домен.
Скопірувати лендінг і помістити на домен.
Ссилка сайта: https://vyvozmusora.space/?gclid=CjwKCAjwrNmWBhA4EiwAHbjEQMfcQ7-nerkyjXFx2YeRISvft0j1oB7_1_aGaSu9Lj14d1QVa5SNJxoCPtMQAvD_BwE
ТЗ:
1. Поміняти назву сайта
2. Добавити номера тел. в шапці сайта
3. В шапці добавити текста
3. Поміняти основний колір
4. Деякі блоки убрати
5. Добавити іконки вайбер і телеграм
6. Добавити Бінотел
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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