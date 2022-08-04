Скопірувати лендінг і помістити на домен.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок654 просмотра

Скопірувати лендінг і помістити на домен.

Ссилка сайта: https://vyvozmusora.space/?gclid=CjwKCAjwrNmWBhA4EiwAHbjEQMfcQ7-nerkyjXFx2YeRISvft0j1oB7_1_aGaSu9Lj14d1QVa5SNJxoCPtMQAvD_BwE

ТЗ:

1. Поміняти назву сайта 

2. Добавити номера тел. в шапці сайта 

3. В шапці добавити текста

3. Поміняти основний колір 

4. Деякі блоки убрати 

5. Добавити іконки вайбер і телеграм 

6. Добавити Бінотел 

3 года назад
webcodelion
26 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

terlsion
Олег 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$35
2 дня
Escrow
Просто у захваті від співпраці з Олегом. Швидко зрозумів завдання, зробив все в кращому вигляді, і при цьому значно раніше за термін. Постійно на зв'язку. Із задоволенням попрацюю за іншими проектами. Всім рекомендую!!!😎👍
Дуже приємно було мати справу! Чесна та Відповідальна людина, завжди на зв'язку!

Заявки фрилансеров

Іван
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
20 дней назад
9 отзывов
3 года назад
Єгор
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрий
 
26 лет
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
57 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Константин
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Антон
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Виталий
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
120 отзывов
3 года назад
Максим
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Иван
 
23 года
3 года в сервисе
Был
21 день назад
1 отзыв
3 года назад
Никос
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олександр
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Артем
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
3 года назад
Денис
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Виталий
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
9 отзывов
3 года назад
terlsion
Олег 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Антон
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
7 отзывов
3 года назад
Ульяна
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Никита
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка блога для магазина Opencart

    Требуется выполнить HTML-верстку блога для магазина на платформе Opencart 2.3.0.2. Дизайн для верстки основан на предоставленных скриншотах. Результат должен быть похож на референс, но не обязательно с точностью до пикселя. Специалисты по Figma не требуются.

    FigmaOpencart
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на сайте в Тильде

    Требуется внести правки на сайте в Тильде. Основные задачи: вставить видео в экран смартфона в шапке, провести небольшой редизайн, поправить и добавить элементы дизайна без серьезных изменений. Ожидается качественная HTML-верстка и креативный подход к дизайну.

    Tilda
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка веб проекта

    $250

    Требуется выполнить HTML-верстку веб-проекта, состоящего из 12 страниц. Проект несложный, однако необходимо разработать модуль для редактирования дизайн-карточек. Полная ссылка на макет будет предоставлена после обсуждения деталей.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • HTML для генерирования PDF

    $30

    Требуется разработка одностраничного HTML-файла для последующей генерации PDF с использованием библиотеки MPDF на PHP. Необходимо использовать табличную верстку и учесть ограничения по стилям. При успешном выполнении, возможна регулярная работа по созданию подобных PDF-документов.

    HTMLPHP
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сверстать емайл рассылку

    Требуется сверстать небольшую email рассылку в формате HTML. Укажите цену и сроки выполнения работы. Обратите внимание на требования к дизайну и адаптивности.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Битрикс24

    Требуется разработка отчета для Битрикс24, который связывает Лиды, Сделки, Заказы и Календарь рабочего времени Менеджеров. Ожидается участие в создании ТЗ и регулярные встречи. Также необходима помощь с интеграцией телефонии и 1С. Важно выполнять задачи в срок и быть на связи.

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка сайта на webflow

    Требуется верстальщик с опытом работы в Webflow для доработки сайта. Задачи включают верстку и отладку формы обратной связи, добавление иконок социальных сетей и галереи. Также необходимо проверить мобильную версию сайта после внесения изменений.

    Webflow
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать верстку для веб приложения по готовому дизайну

    Требуется выполнить HTML-верстку для веб-приложения по готовому дизайну на Figma. Приложение – панель управления торговым ботом для биржи, открывающаяся через Телеграм. Бэкенд и бот готовы, предоставим API-документацию. Срок выполнения – до недели.

    FigmaVue.js
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка лендинга HTML

    Требуется выполнить верстку лендинга на HTML с учетом предоставленного макета. Срок выполнения заказа - 15 дней. Обратите внимание на детали макета перед подачей заявки.

    HTML
    HTML-верстка46 заявок
    Закрыт
    3 года назад