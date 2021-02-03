Слизать сайт,проверить яндекс метрику и установить цели.

HTML-версткаЗавершен4 заявки245 просмотров
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Приветствую. Требуется слизать сайт с платформы на которой он стоит,поставить туда яндекс метрику(или проверить как она установлена в данный момент). Так же установить цели в метрике на отправку заявки.

3 года назад
dimon3121
Дмитрий 
28 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
crazzz91
Сергей 
32 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
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