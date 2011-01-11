Сложная верстка (приватно для Заикина Александра)

$1050
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки306 просмотров

Сверстать 15 страниц, шрифт нестандартный Myraid Pro, страницы имеют большую высоту - 3000 пикселей в среднем.

14 лет назад
Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$1050
8 дней
Внимание к шрифтам, отступам, скругленным уголкам и мелким теням - вот что делает верстку действительно профессиональной. Верстку Александра невозможно отличить от дизайна, все соблюдено до мельчайших подробностей. Всегда на связи в аське, готов помочь не только с версткой, но и со скриптами, всплывающими окошками и т.д. По верстке буду работать только с ним.
Сложные задачи всегда решаемы в максимально короткие сроки при правильной организации рабочего процесса: 1. чёткое техническое задание 2. адекватность сроков 3. промежуточный контроль 4. своевременная и достойная оплата труда Спасибо!

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alox23
45 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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