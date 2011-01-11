Сложная верстка (приватно для Заикина Александра)

Внимание к шрифтам, отступам, скругленным уголкам и мелким теням - вот что делает верстку действительно профессиональной. Верстку Александра невозможно отличить от дизайна, все соблюдено до мельчайших подробностей. Всегда на связи в аське, готов помочь не только с версткой, но и со скриптами, всплывающими окошками и т.д. По верстке буду работать только с ним.