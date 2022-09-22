Сайт знакомств, где будут размещаться фотографий и почтовый ящик. Так-же платные услуги, смс перевод ,через банк для получение вип статуса,

оценку за фотографий в 10 баллов, размешать платные объявления.

На главной странице должно быть: дни рождение польз., кто в лайве, топ300, последний комментарий, посл. добавленный фотографий, топ видео,

баннер от рекламы ( тут решится позже вопрос, где разместим), gallup, топ

сегодняшнего дня ( конкурс закрывается каждый день в 21:00 ). Так-же фото интимного формата должны быть замазаны и не видны, пока человек не сделает себе вип аккаунт или не виден для

не зарег. польз. пример рабочего сайта могу показать когда договоримся о цене.

На данный момент это всё.