Требуется доработка готовой вёрстки на Joomla 3 по макету. Необходимо вставить оставшиеся элементы, а также поработать со шрифтами и разметкой. Основная работа уже выполнена, требуется завершить проект.
Социальная сеть и сайт знакомств
Сайт знакомств, где будут размещаться фотографий и почтовый ящик. Так-же платные услуги, смс перевод ,через банк для получение вип статуса,
оценку за фотографий в 10 баллов, размешать платные объявления.
На главной странице должно быть: дни рождение польз., кто в лайве, топ300, последний комментарий, посл. добавленный фотографий, топ видео,
баннер от рекламы ( тут решится позже вопрос, где разместим), gallup, топ
сегодняшнего дня ( конкурс закрывается каждый день в 21:00 ). Так-же фото интимного формата должны быть замазаны и не видны, пока человек не сделает себе вип аккаунт или не виден для
не зарег. польз. пример рабочего сайта могу показать когда договоримся о цене.
На данный момент это всё.
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