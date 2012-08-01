Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет — голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и ...
Создание раздела сайта на НТМЛ
Необходимо создать раздел сайта, вот такой http://mastertrg.ru/good50161009.html, соответственно наполнить его. Таких разделов необходимо создать еще 3. по 50 долл за раздел. Итого 150 долл. Оплата 50% до, 50% после.
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