Создание раздела сайта на НТМЛ

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен18 заявок237 просмотров

Необходимо создать раздел сайта, вот такой http://mastertrg.ru/good50161009.html, соответственно наполнить его. Таких разделов необходимо создать еще 3. по 50 долл за раздел. Итого 150 долл. Оплата 50% до, 50% после.

HTML
13 лет назад
Masterstl
Евгений 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$150
7 дней
Объем работы был большой, Александр справился на отлично, в сроки уложился, впредь работу над сайтом буду доверять только ему.
Оплата вперёд - означает доверие; чёткий план работы - серьёзный подход. Очень комфортно работать с Евгением.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обновление сайта на Webasyst

    $100

    Требуется отредактировать дизайн интернет-магазина на Webasystе. Сайт la-torta.ru Основные задачи следующие: Корпоративный цвет — голубой. 1. Верхняя панель: правую сторону оставляем как есть, в середине размытые картинки тортов и ...

    Webasyst
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется верстка из PSD

    $100

    Требуется Верстка из PSD Выбраному испольнителю вышлем Примерные Файлы картинок и если согласиться то приступит к работе

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка шаблона на wordpress из psd

    $75

    Верстка шаблона под Wordpress. Дается исходник в PSD, главной и внутренней страницы. Требуется создать шаблон под WP. Портфолио обязательно, новички — извините.

    WordPress
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать html-баннер

    $15

    Здравствуйте. Необходимо сверстать банер в html исходник в psd. Верстка на основе схожего примера, пример во вложении. п. "Откуда": Екатеринбург п. "Куда": Турция, Египет, Испания, Болгария, Италия, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приватный проект для Алфёрова Геннадия

    amanda.com.ua зайди в категорию там сразу будет выдано два товара, перейди на вторую страничку, и их уже будет больше т.е. сразу показывается в категориях только два товара, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доверстать бланк HTML

    $50

    Необходима верстка бланка (см. приложение) Верхняя часть сверстана (отправлю исполнителю) По тому же принципу нужно доверстать остальное. Браузер Firefox Абсолютное позиционирование Отступы, размеры, шрифты в миллиметрах. В ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад