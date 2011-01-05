Требуется доработать верстку проекта autoshield.ua возможно участие в расширении функционала
Создание сайта на базе готового дизайна
Протребуется сверстать сайт по предложенному дизайну и проработанной структуре. С удобной системой администрирования в расчете на постоянное дополнение и редактирование модератором.
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