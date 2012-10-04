Создание шаблона новостей для рассылок

Нужно создание редактируемого шаблона новостей для рассылок по электронной почте

Речь идет о тех сообщениях, которые направляются людям, подписавшимся на сайте на получение новостей и т.п. Обычно, это страница в HTML и ее отображение в теле сообщения электронной почты со ссылкой на страницу сообщения на сайте на случай, если в почте сообщение отображается некорректно.