Создать интерактивный прайс на сайте по ТЗ

HTML-версткаЗавершен2 заявки278 просмотров
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Уважаемые господа!

Есть действующий сайт на Joomla, есть подобранный компонент для создания интерактивного прайса (уже установлено) (IPrice calculator PRO) есть прайс листы в экселе.

Нужно: интегрировать позиции из прайсов в это расширение.

Тендер для тех кто понимает структуру CSV файлов, знаком с вебпрограммированием и движком Joomla, знание вышеуказанного компонента приветствуется, так же рассмотрим предложения по смене комопнента.

Срок 5 -7 дней.

Объём позиций- около 300 000, все вставляем в CSV и загружаем на сайт.

Ваша задача сконвертировать прайсы из экселя в CSV и загрузить на сайт.

Спасибо за внимание к тендеру, жду Ваших предложений.

Возможно изменение бюджета и состава работ на основе ваших рекомендаций.

PS: круглосуточную поддержку по вопросам гарантирую. Работаю 24 часа в сутки.

13 лет назад
petersob
Пётр 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ArtCode
Артем 
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва
13 лет назад
$100
3 дня
Артем очень внимательный и ответственный работник. Приятно удивило то, что он готов был работать круглосуточно для быстрого достижения результата. Уложился раньше срока. Человек он инициативный - предложил много нововведений и довел дело до конца. Уровень программиста достаточно высокий чтобы решать сложные и неординарные задачи. Работой больше чем доволен. Для себя в лице Артема нашел постоянного помощника в решении задач с моими сайтами.
Приятно работать, с такими заказчиками, Пётр на связи практически сутки, четко формулирует задачи и быстро реагирует на дополнительные вопросы.
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