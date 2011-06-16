Создать интерактивный прайс на сайте по ТЗ

Уважаемые господа!

Есть действующий сайт на Joomla, есть подобранный компонент для создания интерактивного прайса (уже установлено) (IPrice calculator PRO) есть прайс листы в экселе.

Нужно: интегрировать позиции из прайсов в это расширение.

Тендер для тех кто понимает структуру CSV файлов, знаком с вебпрограммированием и движком Joomla, знание вышеуказанного компонента приветствуется, так же рассмотрим предложения по смене комопнента.

Срок 5 -7 дней.

Объём позиций- около 300 000, все вставляем в CSV и загружаем на сайт.

Ваша задача сконвертировать прайсы из экселя в CSV и загрузить на сайт.

Спасибо за внимание к тендеру, жду Ваших предложений.

Возможно изменение бюджета и состава работ на основе ваших рекомендаций.

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