http://pics.kz/s1/0c/48/d1/0c48d1b8a8a95e8360778c1bd95db0a1.jpg функционал как тут www_irimex_kz в общем то стандартные страницы + лента новостей
Создать систему раскрывающихся текстов
Текст должен открываться по клику на заголовок с эффектом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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