Нужно создать xml фид для Яндекса.

В самом Яндекс написано https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/education.html как это сделать.

XML фид нужен для раздела "Образовательные онлайн-курсы и уроки".



Результатом будет то, что xml фид загрузится без ошибок в Яндекс.



Оплата возможна только по картам РФ.