Создать XML фид.

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Закрыт6 заявок172 просмотра

Нужно создать xml фид для Яндекса.
В самом Яндекс написано https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/education.html как это сделать.
XML фид нужен для раздела "Образовательные онлайн-курсы и уроки".

Результатом будет то, что xml фид загрузится без ошибок в Яндекс.

Оплата возможна только по картам РФ.

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месяц назад
solnce19
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mrPuh
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MaximDevCore
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Исполнитель перестал отвечать на сообщения, работа не выполнена. Такая же история, как у предыдущего заказчика.

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