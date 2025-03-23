Необходимо сверстать 10 страниц внутренней панели сайта, используя элементы UI-кита Metronic8 и предоставленные вайрфреймы. Верстка должна соответствовать стандартам HTML5, CSS3 и JavaScript, быть адаптивной. После утверждения верстки будет предоставлен доступ к GitLab для интеграции шаблонов. Требуется опыт работы с UI-китами и системами контроля версий.
Создать XML фид.
Нужно создать xml фид для Яндекса.
В самом Яндекс написано https://yandex.ru/support/webmaster/search-appearance/education.html как это сделать.
XML фид нужен для раздела "Образовательные онлайн-курсы и уроки".
Результатом будет то, что xml фид загрузится без ошибок в Яндекс.
Оплата возможна только по картам РФ.
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