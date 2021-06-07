Срочная адаптивная верстка

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Закрыт16 заявок532 просмотра

Привет всем. Надо срочно сделать вёрстку. Надо сделать не только быстро но и качественно. Жду вас. Пишите сроки и цену. Бюджет не очень большой. Выберу по цена/качество. Оплата по факту

4 года назад
mibeg
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$45
2 дня
Прошло 10 дней человек до сих пор не скинул деньги за вёрстку, исходники я предоставил на 2 день после взятия заказа. Человек постоянно морозится и даёт ложные надежды. Одним словом - кидок НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
11 отзывов
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Павел
 
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flyingsteps112
Михаил 
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Максим
 
27 лет
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Был
3 года назад
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