Срочная адаптивная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок261 просмотр

Нужно разверстать следующие макеты:

http://joxi.ru/v29Nk33f3j781A

http://joxi.ru/ZrJpZzzI9kaXq2

http://joxi.ru/KAgWOggu4OoQRA

http://joxi.ru/LmGjd99feZMqRr

http://joxi.ru/YmEN6zzf0LgNw2

http://joxi.ru/YmEN6zzf0LgNw2

http://joxi.ru/D2P8XzzIpW7Ga2

СРОК - СТРОГО ДО КОНЦА ВЫХОДНЫХ (до 8 января, 23:59).

Итого, 2 дня с лишним.

Прошу в заявке сразу писать ориентировочную стоимость.

8 лет назад
amelista
Олег 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

llitaketik
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$95
2 дня
Блестяще. Очень быстро и качественно. Правок у меня было буквально пару штук, и то они было совершенно незначительны. Полное соответствие макету, идеальная адаптивность. Много заказываю на WL, но профессионалов такого рода встречаю очень нечасто. Очень рекомендую.
Очень доволен работой с Олегом! Всегда на связи, моментально оплатил работу. Рекомендую как надежного заказчика. Буду рад еще поработать с Олегом

Заявки фрилансеров

llitaketik
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сверстать Лендинг

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо сверстать лендинг  по макету фигмы для Wordpress, сроки неделя, бюджет 2500 ( оплата безопасный платеж, или любой другой способ) обязательно со скоростью загрузки не менее 70 по ...

    FigmaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Верстка стартовой страницы

    Необходимо сверстать сайт (адаптив) в соответствии с ТЗ и макетами (псд выбранному исполнителю).  Указывайте в заявке цену, сроки, а также примеры аналогичных работ. Общее описание:   Страница ...

    HTML-верстка22 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно помочь с лендингом

    Здравствуйте, нужно добавить 1 дополнительный экрана в лендинге на строительную тематику, макет вышлю в скайпе. Прикрепляйте свое портфолио

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Верстка сайта

    $120

    Сайт по доставке чая и кофе в каждый дом. Подробности в личной переписке.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Отделить картинку в верстке от фона

    Отделить картинку в верстке, от фона Задание срочное.  Смотрите скрин. Это тоже картинка с фономно картинки оружий будут разные)над просто фон и картинка отдельно

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Доработка мобильной версии сайта

    Здравствуйте. Необходимо доработать мобильную версию сайта loves-fashion. com 1. Хотелось бы чтобы быстрее загружались фото при переходе на внутреннюю карточку товара. 2. Слева сверху меню открывается некорректно, нужно подумать куда его переместить.

    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно перенести интернет-магазин

    Добрый день! Нужно перенести инет-магазин http://top.sergeyzagorodnikov.ru/specialnyj-katalog-produktov-dlya-uchastnikov-treningov (с плагином OptimizePress) на сайт с вордпрессом (OptimizePress установлен). Скопировать полностью данную страницу, и все внутренние с тренингами. Напишите вашу стоимость и примерное время выполнения.

    WordPress
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад