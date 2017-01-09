Срочная адаптивная верстка

Блестяще. Очень быстро и качественно. Правок у меня было буквально пару штук, и то они было совершенно незначительны. Полное соответствие макету, идеальная адаптивность. Много заказываю на WL, но профессионалов такого рода встречаю очень нечасто. Очень рекомендую.