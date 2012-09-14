Срочная верстка главной из psd

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки111 просмотров

Сверстать главную страницу. Предоставляю psd. Только для профи, нужно качественно и быстро сделать.

psd отправлю исполнителю.

13 лет назад
dante99
Виктор 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный верстальщик! Сделал все качественно, советую всем этого исполнителя! Буду обращатся к нему и по другим проектам.
Деньги получил.

Заявки фрилансеров

dmtrglvk
Дмитрий 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 лет назад

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