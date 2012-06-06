Есть шаблон для joomla (в приложении), в нём две колонки: левая "меню" и правая "контент". Необходимо справа сделать ещё одну узкую колонку (по размерам как левое "меню"), соответственно для этого нужно уменьшить ширину колонки "контент". ...
Срочная верстка и натяжка шаблона к любой CMS
Необходимо срочно сверстать и натянуть шаблон на CMS(3 макета)
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