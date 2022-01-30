Срочно сегодня поправить верстку

Добрый день. . На данный момент есть прототип сайта, на его основе уже идет разработка дизайна. Сейчас есть необходимость оценить проект по прототипу, верстка и натяжка на WP Через неделю сможем начать проект уже с готовым дизайном. Кому интересен ...