Срочно сегодня поправить верстку

$20
HTML-версткаЗакрыт3 заявки625 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть верстка: https://alex-main-academy.github.io/test-repository/

Человек не может ее доделать

Необходимо внести правки

1. заменить модалки на фансибокс

2. заменить слайдер на свипер или слик

3. внести правки по документам

4. сделать чтобы калькулятор считал. умножение трех значений.

2 года назад
Marsupials
27 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fargal-viking
22 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$20
2 дня
RUBWMZ
2 недели прошло с окончания работ по инициативе заказчика, выполнено 35 правок из 52, оплаты до сих пор нет
  • Похожие заказы

  • Переверстка

    Приветствую, требуется переверстать html шаблоны, одностраничных сайтов.  пример [url=https://5minutenwebseite.de/live-Demo/bysines-blue/index.html]https://5minutenwebseite.de/live-Demo/2/[/url] адаптивность должна быть укажите стоимость за один. но таких будет много укажите пожалуйста контакт в телеграмм, для обсуждения.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Оценить верстку и программирование сайта на основе прототипа

    Добрый день. . На данный момент есть прототип сайта, на его основе уже идет разработка дизайна. Сейчас есть необходимость оценить проект по прототипу, верстка и натяжка на WP Через неделю сможем начать проект уже с готовым дизайном. Кому интересен ...

    HTML-верстка17 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Натянуть на cms верстку

    Здравствуйте, нужно верстку натянуть на джумлу или вордпрес разницы нет, главнео что бы весь функционал работал, это обычная визитка, ВПОЛНЕ СОДЁТ ГРАМОТНЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ разраб

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад