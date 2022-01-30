Срочно сегодня поправить верстку

Приветствую, требуется переверстать html шаблоны, одностраничных сайтов. пример [url=https://5minutenwebseite.de/live-Demo/bysines-blue/index.html]https://5minutenwebseite.de/live-Demo/2/[/url] адаптивность должна быть укажите стоимость за один. но таких будет много укажите пожалуйста контакт в телеграмм, для обсуждения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть верстка: https://alex-main-academy.github.io/test-repository/
Человек не может ее доделать
Необходимо внести правки
1. заменить модалки на фансибокс
2. заменить слайдер на свипер или слик
3. внести правки по документам
4. сделать чтобы калькулятор считал. умножение трех значений.
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