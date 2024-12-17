Статичная верстка макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт16 заявок339 просмотров

Необходимо сделать статичную верстку макетов. CMS НЕ НУЖЕН.

Стоимость, сроки и контакт ТГ указывать ОБЯЗАТЕЛЬНО

Ссылка на макеты: https://disk.yandex.ru/d/E_R_n9XHQ7a8ig

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Yuriy_Sh
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