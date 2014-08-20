Страница формы для заполнения

Добрый день!

Необходима разработать страницу в любом формате (Резиновую) с соответствующим минимальным дизайном компании.

Как для Десктоп версии так и для мобильной версии (Аккуратно и все понятно.)

В которой бы была информация о вводе информации по своей карте

Пример старой страницы http://www.add.ua/card.html

Необходимо чтобы клиент перешел на любую страницу которую мы скажем

http://www.add.ua/card.html

http://www.add.ua/card.php

http://www.add.ua/MyCard и т.д.

Нужно создать красивую страницу с формой и приемом данных о владельце карты.

Эти данные необходимо принимать или в таблицу БД или в файл который будет пополнятся информацией (CSV, XML, или что-то другое или любой формат приема и работа с данными).

Оплата переводом на карту ПриватБанка