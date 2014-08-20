Страница формы для заполнения

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок205 просмотров

Добрый день!

Необходима разработать страницу в любом формате (Резиновую) с соответствующим минимальным дизайном компании.

Как для Десктоп версии так и для мобильной версии (Аккуратно и все понятно.)

В которой бы была информация о вводе информации по своей карте

Пример старой страницы http://www.add.ua/card.html

Необходимо чтобы клиент перешел на любую страницу которую мы скажем

http://www.add.ua/card.html

http://www.add.ua/card.php

http://www.add.ua/MyCard и т.д.

Нужно создать красивую страницу с формой и приемом данных о владельце карты.

Эти данные необходимо принимать или в таблицу БД или в файл который будет пополнятся информацией (CSV, XML, или что-то другое или любой формат приема и работа с данными).

Оплата переводом на карту ПриватБанка

11 лет назад
welcash
41 год
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$25
1 день
Все выполнено по задаче в срок Рекомендую
Отличный заказчик! Четко поставленное ТЗ, оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DatiX
36 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад

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