Сверстать 1 страницу + хэдер футер

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Закрыт18 заявок396 просмотров

верстка хэдера,футера + меню. в адаптиве.

отдельно для внутренних. Классы должны называться уникально с префиксом например 5454_bett, чтобы можно было куда угодно вставить, и не пересеклись стили.

+ главная, в адаптиве.

без Фреймворков.

все есть в фигме, ссылку исполнителю.

файлы прикрепил

FigmaАдаптивная версткаВерстка страниц
месяц назад
sergmakaron
Сергей 
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