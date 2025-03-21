верстка хэдера,футера + меню. в адаптиве.

отдельно для внутренних. Классы должны называться уникально с префиксом например 5454_bett, чтобы можно было куда угодно вставить, и не пересеклись стили.

+ главная, в адаптиве.



без Фреймворков.



все есть в фигме, ссылку исполнителю.



файлы прикрепил