Требуется разработка HTML-верстки интернет-магазина, часть группы сайтов. Верстка около 34 страниц с учётом стилей другого сайта. Необходимы навыки работы с npm пакетами, twig, написание стилей по BEM и использование native js. Итоговые работы предоставлять в виде коммитов. Ссылки на кейсы работ обязательны.
Сверстать 1 страницу + хэдер футер
верстка хэдера,футера + меню. в адаптиве.
отдельно для внутренних. Классы должны называться уникально с префиксом например 5454_bett, чтобы можно было куда угодно вставить, и не пересеклись стили.
+ главная, в адаптиве.
без Фреймворков.
все есть в фигме, ссылку исполнителю.
файлы прикрепил
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