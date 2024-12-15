Необходимо выполнить адаптивную верстку двух страниц с использованием HTML. Ожидается качественный код, соответствующий современным стандартам. Уделите внимание кроссбраузерной совместимости.
Сверстать 1 страницу + пол страничку верстки
В ЛС отправлю тз
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