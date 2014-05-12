Сверстать 10 страниц по шаблону

Планируется создание 40 сайтов (по 10 страниц, 1 главная страница и 9 в под домене). Каждая страница выполнена в формате одностаничника, и заточена под точный низко частотные запрос.

Тематика сайтов: реклама. Макет в PSD. Стоимость 1 страницы около 100 рублей.

Стоимость всего заказа (10 страницы) – 1250 рублей. Сроки 7 дней.

Требования:

* Сделать формы отправки «заказа» с написанием скриптов отправки на почту

* Сделать слайдер с товарами (с отзывами)

* Сверстать таймер отсчета времени с недельным отсчетом и автоматическим запуском

* Натянуть на CMS Wordpress для редактирования контента лендинга (картинок, текста, заголовков)

* Кроссбраузерность

* На div' ах, никаких

* Валидный CSS, HTML

* Никаких тегов , и прочих стилей – все стили выносить в CSS.