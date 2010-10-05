Сверстать 2 вложенные и главную

Есть сверстанный шаблон. его нужно натянуть на инет-магазин CS-cart. Кто может в короткие сроки пишите. ICQ 550110973
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вложенные - сам диз уже сверстан, надо сверстать еще 2 страницы. Это в первую очередь.
И второе сразу задание: сверстать простой диз оч.поход на blogun.ru (главная + одна вложенная).
Все по высшему классу, как обычно. Оплата - строго после проверки и исправления (высылаете мне сверстанный архив).
Жду ваших предложений (указывайте стоимость и за первое задание, и за второе) + сроки пишите.
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