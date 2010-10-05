Сверстать 2 вложенные и главную

Вложенные - сам диз уже сверстан, надо сверстать еще 2 страницы. Это в первую очередь.

И второе сразу задание: сверстать простой диз оч.поход на blogun.ru (главная + одна вложенная).

Все по высшему классу, как обычно. Оплата - строго после проверки и исправления (высылаете мне сверстанный архив).

Жду ваших предложений (указывайте стоимость и за первое задание, и за второе) + сроки пишите.