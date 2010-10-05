Сверстать 2 вложенные и главную

HTML-версткаЗавершен7 заявок226 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Вложенные - сам диз уже сверстан, надо сверстать еще 2 страницы. Это в первую очередь.

И второе сразу задание: сверстать простой диз оч.поход на blogun.ru (главная + одна вложенная).

Все по высшему классу, как обычно. Оплата - строго после проверки и исправления (высылаете мне сверстанный архив).

Жду ваших предложений (указывайте стоимость и за первое задание, и за второе) + сроки пишите.

13 лет назад
agubkin
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Succubus
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$35
2 дня
Спасибо, работа была выполнена на 5+ !
Спасибо за работу. Четкие цели, своевременная оплата, все тактично и корректно. Было очень приятно с Вами работать, надеюсь, будем сотрудничать в дальнейшем.